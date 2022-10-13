مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم تخفيض أسعار تذاكر المنستيري

أوضح مصدر داخل الأهلي أن تخفيض سعر تذاكر مباراة الاتحاد المنستيري الآن لم يعد ممكنًا.

ويلتقي الأهلي بالاتحاد المنستيري يوم السبت المقبل في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وصرّح المصدر لـ FilGoal.com: "أسعار تذاكر مباراة الاتحاد المنستيري هي نفس أسعار تذاكر مباريات الموسم الماضي".

وتابع المصدر: "لم نرفع سعر التذكرة، ولكن لا نستطيع تخفيضها الآن لأن بيع التذاكر بدأ بالفعل".

وأشار: "سنراجع أسعار تذاكر المباريات فيما هو مقبل".

ويبلغ سعر تذكرة الدرجة الثالثة في مباراة الأهلي أمام الاتحاد المنستيري 100 جنيه.

وكانت شركة تذكرتي قد أوضحت في وقتٍ سابق أن أسعار تذاكر المباريات الإفريقية تحددها الأندية نفسها.

وأوضحت الشركة أنها الجهة المنوطة ببيع التذاكر إلكترونيًا وليس تحديد سعرها.

وفاز الأهلي ذهابًا بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم في الوقت القاتل.

وتقام المباراة في السادسة مساءً في ملعب الأهلي we السلام، وتُنقل عبر أون تايم سبورتس.