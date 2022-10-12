تذكرتي: الأندية واتحاد الكرة والرابطة يحددون أسعار تذاكر الدوري المصري
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 18:13
كتب : FilGoal
أوضحت شركة "تذكرتي" أن أسعار تذاكر مباريات الدوري المصري يتم تحديدها بواسطة أندية المسابقة واتحاد الكرة ورابطة الأندية.
وأشارت تذكرتي أن دور الشركة هو بيع التذاكر إلكترونيًا فقط.
كما أشارت تذكرتي بخصوص المباريات القارية، أن الأندية المشاركة إفريقيًا هي المنوطة أيضًا بتحديد سعر التذاكر.
وأن الاتحاد المصري لكرة القدم هو من يحدد أسعار تذاكر مباريات منتخبات مصر، ومسابقة كأس مصر.
أمّا رابطة الأندية المحترفة فتحدد أسعار تذاكر مباريات الدوري وبطولة كأس الرابطة.
وينطلق الدوري المصري يوم 18 أكتوبر الجاري.
نرشح لكم
مران الزمالك - الظهور الأول لـ مصطفى شلبي.. والونش ينهي برنامجه التأهيلي من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة.. الجهاز الفني لـ الأهلي يستقبل ميكالي اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي من كأس مصر 2022-23 بيراميدز يضم عبد الرحمن جودة 11 لاعبا.. صفقات الاتحاد في سوق انتقالات 22-23 نادر شوقي: تمنيت أن يلعب رفعت في الأهلي.. وآمل التعاقد مع واحد من شباب الزمالك نادر شوقي: لم أعلم بانتقال أحمد ريان لـ سيراميكا.. والأهلي رفض عرضا لـ محمد محمود 10 لاعبين.. صفقات المصري في سوق انتقالات 22-23