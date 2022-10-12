تذكرتي: الأندية واتحاد الكرة والرابطة يحددون أسعار تذاكر الدوري المصري

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 18:13

كتب : FilGoal

تذكرتي

أوضحت شركة "تذكرتي" أن أسعار تذاكر مباريات الدوري المصري يتم تحديدها بواسطة أندية المسابقة واتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وأشارت تذكرتي أن دور الشركة هو بيع التذاكر إلكترونيًا فقط.

كما أشارت تذكرتي بخصوص المباريات القارية، أن الأندية المشاركة إفريقيًا هي المنوطة أيضًا بتحديد سعر التذاكر.

وأن الاتحاد المصري لكرة القدم هو من يحدد أسعار تذاكر مباريات منتخبات مصر، ومسابقة كأس مصر.

أمّا رابطة الأندية المحترفة فتحدد أسعار تذاكر مباريات الدوري وبطولة كأس الرابطة.

وينطلق الدوري المصري يوم 18 أكتوبر الجاري.

الدوري المصري
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