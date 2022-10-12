دي بروين: أتوقع ظهور ليفربول بأفضل شكل ممكن أمامنا

يتوقع كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي أن يظهر ليفربول بأفضل شكل ممكن خلال صدام الفريقين يوم الأربعاء، رغم الفارق الواضح بين الفريقين حاليا.

ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد يوم الأحد.

وقال دي بروين في تصريحات نشرتها جريدة ديلي ميل: "أتوقع ظهور ليفربول بأفضل شكل ممكن أمامنا".

وأضاف "ليفربول فقد بعض النقاط لكنه ما زال ليفربول وأتوقع أن يظهر بشكل جيد أمام سيتي".

ليفربول لم يحقق سوى 10 نقاط من 8 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويحتل المركز العاشر، بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر و13 نقطة عن سيتي الوصيف.

وتابع "أنا أحب المباريات الكبيرة، والأجواء التي تحيط بها، لكنها مباراة مثل أي مباراة أخرى".

وأردف النجم البلجيكي "من الصعب دائما اللعب أمام أحد الستة الكبار في ملعبه".

وواصل "أعتقد أنه في السنوات القليلة الماضية قدمنا مباريات جيدة في ملعب أنفيلد".

وأتم دي بروين "أعتقد أن الجماهير ستشاهد مباراة ممتعة أخرى بين ليفربول ومانشستر سيتي".

في بداية الموسم انتصر ليفربول على الفريق السماوي في مباراة الدرع الخيرية بنتيجة 3-1.

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