كلوب يهاجم التحكيم

هاجم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أداء الحكام في مباراته ضد أرسنال هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي.

أرسنال انتصر على ليفربول بنتيجة 3-2 في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي في مباراة شهدت الكثير من الجدل بشأن قرارات الحكام.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "علينا أن نواصل القتال. نحن لن نستعيد مستوانا بين ليلة وضحاها".

وأضاف "أعلم أن البعض لا يريدون سماع ذلك، ولكن، إذا تحدثنا عن مباراة أرسنال، ففي برنامج Ref Watch على شبكة سكاي سبورتس، أشار ديرموت جالاجير الخبير التحكيمي إلى اتخاذ مايكل أوليفر، المفترض أنه أفضل حكم إنجليزي، قرارين خاطئين".

وتابع "قبل بداية الموسم، كان هناك اجتماع مع الحكام، وتم إخبارنا أنه لن يتم احتساب ركلات جزاء إلا في الحالات الصريحة التي لا شك فيها، ولكن ها نحن يتم احتساب ضدنا ركلة جزاء غير صحيحة".

وواصل "كذلك في مباريات أخرى هذا الموسم تم احتساب ركلات جزاء بسبب لمسات يد كتلك التي كانت لصالحنا أمام أرسنال، ولكن في حالتنا لم نحصل على ركلة جزاء، وديرموت أكد أنه كان يجب احتساب ركلة جزاء".

وتابع "يبدو لي أن بوكايو ساكا كان متسللا في الهجمة التي سجل منها أرسنال الهدف الأول، ولكن الهدف تم احتسابه لعدم وجود كاميرا أو زاوية مناسبة لإعادة اللقطة أو ما إلى ذلك".

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وأتم المدرب الألماني "لا أعلم السبب الحقيقي، ولكن، عندما شاهدت اللقطة بعد المباراة، كان واضحًا أن ساكا كان متسللا".

ويستعد ليفربول لمواجهة جلاسكو رينجرز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر.

ويتذيل رينجرز ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

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