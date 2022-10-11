إيكو تكشف عطل تقنية الفيديو المساعد خلال لقاء أرسنال وليفربول

أفادت جريدة ليفربول إيكو بأن تقنية حكم الفيديو المساعد لم تعمل بشكل صحيح أثناء التحقق من هدف أرسنال الأول ضد ليفربول بسبب مشكلة فنية حالت دون مراجعة الهدف بشكل صحيح.

أرسنال انتصر على ليفربول بنتيجة 3-2 في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي في مباراة شهدت الكثير من الجدل بشأن قرارات الحكام.

وأوضح تقرير ليفربول إيكو أن بوكايو ساكا الذي بدأ هجمة الهدف الأول بدا وكأنه يقف في موقف تسلل محتمل عند استلام الكرة.

ولم يرفع الحكم المساعد رايته حتى اهتزت الشباك ثم تمت مراجعة الهدف بعد ذلك، ولكن لم يتم التوصل إلى حكم قاطع بسبب عدم ظهور ساكا في أي من الكاميرات الـ5 التي يتم استخدامها عند إحالة القرارات إلى حكم الفيديو المساعد لمزيد من التقييم.

ولذلك لم يتم رسم خطوط التسلل للتأكد مما إذا كان لاعب أرسنال متسللا أم لا، حسب التقرير.

ما حدث لم يترك لمايكل أوليفر حكم اللقاء أي خيار آخر سوى استمرار قرار احتساب الهدف على أرض الملعب.

وطالب لاعبو ليفربول باحتساب لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء، لكن حكم الفيديو المساعد رفض ذلك.

أرسنال تقدم مرتين قبل أن يتعادل ليفربول كل مرة، في النهاية سجل ساكا هدف الفوز من ركلة جزاء.

ويحتل ليفربول حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يتصدر أرسنال المسابقة بـ24 نقطة.

ويستعد ليفربول لمواجهة رينجرز في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل أن يواجه مانشستر سيتي في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

video:1