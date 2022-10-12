دياب: سنطبق لائحة المواعيد بطريقة عادلة على الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية

أوضح أحمد دياب أن تحديد عدد الأيام الفاصلة بين المشاركات الإفريقية ومباريات الدوري لأندية الدوري أمر عادل يصب في مصلحة المسابقة.

ويلعب الأهلي والزمالك في منافسات دوري أبطال إفريقيا بينما بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

وقال أحمد دياب لقناة الشارقة الإماراتية: "الرابطة انُتخبت قبل بداية الموسم الماضي، وعملنا وتحركنا بشكل سريع وكل العوامل ساعدتنا على الإبداع، خاصة أن وجود الرابطة تأخر كثيرا، وحققنا الكثير أولها عودة الجماهير بعد 12 عاما، وحدث تغير في نظام البث التلفزيوني وجدول المسابقة، ونأمل أن يظهر الوجه الحقيقي للدوري المصري".

وأضاف "لائحة الموسم الجديد، حددت عدد الأيام الفاصلة بين المشاركات الإفريقية ومباريات الدوري، وأصبح هناك نظام يطبق على الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية بطريقة عادلة، وهو ما يصب في صالح البطولة والأندية".

وأكمل "رابطة الأندية الإماراتية اكتسبت الكثير من الخبرات بعدما بدأت من 14 عاما، وأوجه الشكر لمسؤولي الرابطة الإماراتية على التعاون بيننا، وسنحاول الاستفادة منهم وتبادل خبرات طيلة مدة الاتفاقية والذي يمتد لـ 4 سنوات، ونأمل أن يليق التعاون بالبلدين ونقدم شيء جديد لمحبي كرة القدم المصرية والإماراتية".

أحمد دياب: الرابطة وضعت لائحة هذا الموسم للأندية المشاركة في البطولات القارية تحدد عدد الأيام الفاصلة بين مشاركتهم الإفريقية واللعب في الدوري #مع_العرب pic.twitter.com/3WSf0jQDva — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) October 11, 2022

وسبق أن صرّح عامر حسين عضو لجنة المسابقات بعد إجراء قرعة الدوري المصري: "سنلعب بين المباريات في دور المجموعات لبطولات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".

وتابع عامر حسين "في مرحلة خروج المغلوب سيكون الوقت ضيقا لذلك من الصعب لعب مباريات في الدوري بين المباراتين".

واختتم عضو اتحاد الكرة تصريحاته "الفريق الذي سيلعب خارج أرضه سيخوض مباراة الدوري رابع يوم، أما من يلعب على أرضه سيلعب مباراة الدوري في ثالث يوم".

لمعرفة ترتيب مباريات الأهلي في الدوري.

لمعرفة ترتيب مباريات الزمالك في الدوري.