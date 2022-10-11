5 لاعبين.. صفقات بيراميدز في سوق الانتقالات الصيفي 22-23

انتهى سوق الانتقالات الصيفية في الدوري المصري، وشهد تعاقد نادي بيراميدز مع خمسة لاعبين.

وأنهى بيراميدز موسمه في المركز الثاني بفرق 6 نقاط عن المتوج الزمالك.

ويشارك بيراميدز في الكونفدرالية الموسم الحالي بعدما أنهى الدور الأول في المركز الثالث.

وجاءت صفقات بيراميدز كالآتي:

كريم حافظ

وتعاقد بيراميدز مع اللاعب صاحب الـ26 عاما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع يني مالاتياسبور التركي.

ووقّع حافظ على عقد مع النادي لمدة عامين مقبلين حتى 2024.

محمد الشيبي

وانتقل صاحب الـ29 عامًا إلى بيراميدز قادما من الجيش الملكي المغربي.

ووقّع الشيبي مع النادي لمدة ثلاث مواسم، أي حتى صيف 2025.

محمود عبد العاطي دونجا

انتقل صاحب الـ29 عامًا إلى بيراميدز قادما من الإسماعيلي.

ووقّع دونجا مع النادي لمدة موسمين، أي حتى صيف 2024.

مصطفى فتحي

انتقل صاحب الـ28 عامًا لصفوف بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء من التعاون.

عبد الرحمن جودة

انتقل صاحب الـ19 عامًا إلى بيراميدز قادما من النصر حسبما علم FilGoal.com اليوم الثلاثاء. (طالع التفاصيل كاملة).

ووقّع عبد الرحمن جودة مع النادي لمدة خمسة مواسم.