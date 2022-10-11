النصر يعلن عبر في الجول انتقال عبد الرحمن جودة إلى بيراميدز

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 00:47

كتب : رضا السنباطي

عبد الرحمن جودة - منتخب مصر للشباب

أتم نادي بيراميدز اتفاقه مع النصر من أجل انتقال عبد الرحمن جودة ضمن التدعيمات الصيفية.

وكان قد ارتبط اسم عبد الرحمن جودة في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف الزمالك.

وقال أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة النصر لـ FilGoal.com: "انتقل عبد الرحمن جودة إلى بيراميدز رسميا".

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وأضاف "أتم بيراميدز اتفاقه مع اللاعب وتعاقد معه لمدة خمسة مواسم بعد دفع المقابل المادي".

وكان النصر قد رحل عن صفوفه كل من أحمد كالوشا إلى إنبي وأدهم حامدة إلى البنك الأهلي وأحمد حسين إلى سموحة وأحمد جمال إلى وادي دجلة ورامز زيدان إلى زد.

ولعب عبد الرحمن جودة -19 عاما- ضمن صفوف منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر.

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وتستضيف مصر منافسات تلك البطولة في شهر فبراير من العام المقبل.

ودخل منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر المدير الفني في معسكر مغلق.

وانطلق معسكر منتخب الشباب المغلق يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري بمدينة الإسكندرية.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب الشباب وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.

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