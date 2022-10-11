ذا أثليتك: أزمة دفاعية لـ ليفربول.. ابتعاد ماتيب وأرنولد لأسبوعين

يواجه يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أزمة دفاعية بسبب الإصابات التي ضربت فريقه.

وذكر موقع "ذا أثليتك" أن كلوب لن يكون قادرًا على الدفع بالثنائي جويل ماتيب وترينت أليكساندر أرنولد في المباريات المقبلة.

وأوضح التقرير أن ماتيب أصيب خلال مباراة أرسنال، وسيغيب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

Liverpool's injury problems have deepened with Joel Matip expected to be sidelined for around two weeks by a calf problem. Similar timescale for Trent Alexander-Arnold. #LFC Full story: https://t.co/kg94Xw5Amt — James Pearce (@JamesPearceLFC) October 11, 2022

وسيضطر إبراهيما كوناتي للظهور أساسيًا لأول مرة هذا الموسم في مباراة غد الأربعاء أمام جلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

وسيغيب ماتيب بشكل مؤكد عن عمق دفاع ليفربول في مباراة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي.

كلوب لن يستطيع الاعتماد على جو جوميز في عمق الدفاع، لأنه سيضطر لإشراكه كظهير أيمن على الأرجح.

يأتي ذلك بعد إصابة أرنولد بدوره أمام أرسنال بعد تدخل مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

ويعاني أرنولد من إصابة في الكاحل سيغيب على إثرها لمدة أسبوعين مقبلين.

في الوقت نفسه، عاد أندي روبيرتسون الظهير الأيسر للتدريبات الجماعية، لكن كلوب لم يقرر بعد ما إذا كان سيدفع به أمام رينجرز، أم سينتظر لمباراة مانشستر سيتي المهمة.

ويعاني ليفربول من إصابات في مراكز أخرى، أهمها الجناح الكولومبي لويس دياز، ولاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو، إذ يغيبان لأسابيع طويلة مقبلة.