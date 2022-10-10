أول تعليق من مصطفى شلبي بعد إعلان انضمامه لـ الزمالك

وجه مصطفى شلبي رسالة سريعة بعد إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك توقيعه للفريق في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وجاء ذلك من خلال مقطع فيديو عبر قناة مرتضى منصور رئيس النادي على يوتيوب.

وقال مصطفى شلبي في الفيديو: "سعيد بتوقيعي للزمالك وتمثيل النادي".

وأضاف "شرف لي أن أتواجد هنا مع الزمالك".

وتابع "سأحاول أن أقدم أقصى جهد ممكن لإسعاد الجماهير".

وسيكون مصطفى شلبي ثامن صفقات الزمالك في سوق الانتقالات بعد زكريا الوردي وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" وسامسون أكنيولا بجانب إعلان مرتضى منصور عن ضم يوسف حسن مهاجم وادي دجلة أيضا.

وقال مرتضى منصور عبر قناته في يوتيوب لإعلان توقيع اللاعب: "مصطفى شلبي من اللاعبين الممتازين والأجنحة المحترمة وواحد من أفضل اللعيبة الذين يلعبون على الناحية اليسرى".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق اليوم عن موافقة إنبي على عرض الزمالك لضم اللاعب.

وأضاف "تابعت مصطفى منذ فترة وأعتقد أنه يجب أن يتواجد مع منتخب مصر لأنه من أفضل اللاعبين في مكانه بعيدا عن تسجيله في الأهلي".

وواصل "مصطفى شلبي وقع مع الزمالك منذ شهر ونصف".

واستكمل "تحدثت مع أيمن الشريعي رئيس النادي وتفاوضنا وسمح لنا بالتعاقد مع اللاعب في النهاية".

وأتم "الحديث عن رفض الأهلي التوقيع معه منذ أسبوعين غير صحيح".

ويلعب مصطفى شلبي -27 عاما- في مركز الجناح الأيسر وكان قد انتقل إلى صفوف إنبي في 2020 قادما من بترول أسيوط.

وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم إذ سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.

وفي مباراة كأس مصر التي ودع فيها إنبي أمام البنك الأهلي، سجل مصطفى شلبي هدفين وصنع آخر والتي انتهت بنتيجة 4-4 قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح.

وأعلن إنبي تعاقده مع أحمد كشري مدربا جديدا للفريق خلفا لجورفان فييرا الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

وأنهى إنبي الموسم الماضي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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