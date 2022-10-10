خبر في الجول - إنبي يوافق على عرض الزمالك لضم مصطفى شلبي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 19:51

كتب : أحمد شوقي صلاح

مصطفى شلبي - منتخب مصر

وافق مجلس إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعي على العرض المقدم من الزمالك لضم مصطفى شلبي.

وتلقى إنبي عرضين خلال الساعات القليلة الأخيرة لضم اللاعب من الزمالك والمصري.

وعلم FilGoal.com أن إنبي قد توصل لاتفاق مع الزمالك على انتقال اللاعب في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في الدوري المصري.

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ويغلق باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية منتصف ليل اليوم الإثنين.

وتنعقد اللجنة الفنية لنادي إنبي في الوقت الحالي من أجل التصديق على بيع مصطفى شلبي إلى الزمالك ثم إخطار القلعة البيضاء على الموافقة على العرض المقدم وانتظار تحويل المقابل المادي لإتمام الاتفاق بشكل رسمي.

ويلعب مصطفى شلبي -27 عاما- في مركز الجناح الأيسر وكان قد انتقل إلى صفوف إنبي في 2020 قادما من بترول أسيوط.

وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم إذ سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.

وفي مباراة كأس مصر التي ودع فيها إنبي أمام البنك الأهلي، سجل مصطفى شلبي هدفين وصنع آخر والتي انتهت بنتيجة 4-4 قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح.

وأعلن إنبي تعاقده مع أحمد كشري مدربا جديدا للفريق خلفا لجورفان فييرا الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

وأنهى إنبي الموسم الماضي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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