عودة بعد 11 عاما وفشل التصديات البعيدة.. فيلا يتعادل مع نوتنجهام

أوقف نوتنجهام فورست سلسلة خسائره في الدوري الإنجليزي بتعادل مع أستون فيلا في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

إيمانويل دينيس وقع على أول أهدافه مع نوتنجهام فورست في مباراته السابعة بعد رأسية غالطت مارتينيز إثر عرضية من مورجان جيبس وايت مع الدقيقة 15.

الهدف هو الثالث للمهاجم النيجيري في ثلاث مباريات لعبها أمام أستون فيلا.

سبع دقائق بعد ذلك وسدد أشلي يونج بقوة من خارج منطقة الجزاء لم ينجح دين هندرسون في التعامل معها لتسكن الشباك.

الهدف هو التاسع الذي يسكن شباك دين هندرسون من خارج منطقة الجزاء خلال تسع مباريات.

وسجل أشلي يونج مع أستون فيلا للمرة الأولى في الدوري منذ مايو 2011 أمام ويجان أي بعد 11 عاما و156 يوما.

وأصبح يونج ثاني أكبر لاعب يسجل لأستون فيلا بعمر 37 عاما و93 يوما، خلف بيتر شمايكل.

التعادل رفع رصيد أستون فيلا للنقطة التاسعة في المركز الـ16.

وتوقفت سلسلة خسائر لنوتنجهام فورست، ليترك المركز الأخير لليستر سيتي ويرتقى للمركز الـ19 بخمس نقاط.