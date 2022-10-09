خبر في الجول - خطوة جديدة تقرب عمرو السيسي من الانتقال إلى الزمالك

وصلت صفقة انتقال عمرو السيسي لـ الزمالك إلى محطاتها الأخيرة مع دخول اليوم الأخير من سوق الانتقالات في مصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه تم ترشيح محترف نيجيري لإدارة طلائع الجيش يلعب في مركز لاعب الوسط.

وتواجد اللاعب اليوم في مباراة ودية بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا للحكم على مستواه.

ونال اللاعب إعجاب علاء عبد العال المدير الفني الجديد ليتم الاستقرار على التعاقد معه.

وينتظر طلائع الجيش حسم الصفقة بشكل نهائي قبل الموافقة على رحيل عمرو السيسي إلى الزمالك.

وكشف مصدر من نادي طلائع الجيش في وقت سابق من الشهر الماضي أن النادي لا يمانع رحيل اللاعب حال وصول العرض المطلوب وإيجاد البديل.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن رئيسا نجوم المستقبل وطلائع الجيش اتفقا على أن يرسل الزمالك قيمة الصفقة للأخير، ومن ثم سيرسل الطلائع نسبة النجوم حسب الاتفاق.

وانضم عمرو السيسي من النجوم إلى طلائع الجيش في عام 2019.

وشارك عمرو السيسي صاحب الـ28 عاما مع طلائع الجيش في 95 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين.

وتوج عمرو السيسي بكأس السوبر المصري مع طلائع الجيش على حساب الأهلي.