مصدر من طلائع الجيش لـ في الجول: شرطان للموافقة على رحيل عمرو السيسي

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 23:06

كتب : حامد وجدي

عمرو السيسي - طلائع الجيش

كشف نادي طلائع الجيش موقفه من بيع لاعب الوسط عمرو السيسي إلى الزمالك خلال سوق الانتقالات الحالي.

وقال مصدر من طلائع الجيش لـFilGoal.com: "النادي لا يمانع رحيل عمرو السيسي".

وأضاف "هناك شرطين لإتمام الصفقة، الأول هو إيجاد البديل المناسب للاعب الذي يناسب طلائع الجيش".

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وتابع " والشرط الثاني هو دفع الزمالك للمبلغ المادي المطلوب من طلائع الجيش".

وتعاقد الزمالك هذا الموسم في وسط الملعب مع نبيل عماد دونجا قادما من بيراميدز وزكريا الوردي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الرجاء المغربي.

وانضم عمرو السيسي من النجوم إلى طلائع الجيش في عام 2019.

وشارك عمرو السيسي صاحب الـ28 عاما مع طلائع الجيش في 95 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين.

وتوج عمرو السيسي بكأس السوبر المصري مع طلائع الجيش على حساب الأهلي.

يذكر أن محمد الطويلة رئيس النجوم كشف لـFilGoal.com في وقت سابق عن أحقية النادي في 50% من قيمة انتقال عمرو السيسي لأي ناد آخر.

الزمالك طلائع الجيش الدوري المصري
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