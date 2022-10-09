أتى فأنهى.. رونالدو يهدي مانشستر يونايتد الفوز على إيفرتون بدخول اضطراري

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه إيفرتون بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أليكس إيوبي هدف إيفرتون الوحيد في الدقيقة 5، فيما سجل أنتوني وكريستيانو رونالدو هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين 15 و44.

وشهدت المباراة مشاركة كاسيميرو للمرة الأولى بصفة أساسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تبادل إطلاق النار

في الدقيقة الخامسة أتى الهدف الأول بالفعل بواسطة أليكس إيوبي، حيث سدد النيجيري كرة رائعة من خارج المنطقة سكنت الشباك على يسار الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

الرد لم يتأخر، إذ انتزع ماركوس راشفورد الكرة من دفاعات إيفرتون ليتسلمها أنتوني مارسيال ويمررها إلى الجناح البرازيلي أنتوني، الذي سجل في الدقيقة 15.

دخول مفاجئ

مع معاناة أنتوني مارسيال مع الإصابة، اضطر الفرنسي للمغادرة في الدقيقة 29، ليأتي كريستيانو رونالدو بدلا منه.

وفي الدقيقة 42 كاد كاسيميرو أن يسجل بالرأس بعد عرضية من راشفورد، ولكن مرت بجوار القائم.

وأخيرا في الدقيقة 44 تلقى رونالدو تمريرة كاسيميرو وانطلق وسجل بيساره في الزاوية الضيقة، ليحرز الهدف رقم 700 المنتظر.

الهدف هو الأول لرونالدو في الدوري هذا الموسم، ورقم 700 له مع جميع الأندية التي لعب لها.

هدوء وفوضى

أجرى فرانك لامبارد مدرب إيفرتون تبديله الاول بنزول دوايت مكنيل بدلا من أنتوني جوردون، وفي الدقيقة 75 حل جيمس جارنر ودومينيك كالفرت لوين بدلا من شيموس كولمان وإدريسا جي.

وفي الدقيقة 80 أتى الهدف الثالث بواسطة ماركوس راشفورد بعد فوضى عارمة في دفاعات إيفرتون، ولكن لمسة يد عن طريق الخطأ ألغت الهدف.

وفي الدقيقة 85 حل سكوت مكتوميناي بدلا من أنتوني، ليتلقى البطاقة الصفراء فور نزوله بتدخل قوي على ديماراي جراي.

وبذلك يغيب مكتوميناي عن المباراة المقبلة للإيقاف بداعي تراكم الإنذارات.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة التالية، يوم الأحد 16 أكتوبر.