يعشق شباك أرسنال.. فيرمينو يسجل للمرة العاشرة أمام المدفعجية
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 19:02
كتب : FilGoal
سجل البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدف ليفربول الثاني أمام أرسنال في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.
روبيرتو فيرمينو
النادي : ليفربول
وبدأ فيرمينو المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل بديلا للمصاب لويس دياز 42.
وسجل فيرمينو هدف التعادل لليفربول مع الدقيقة 53 بعد تمريرة من ديوجو جوتا.
الهدف هو العاشر لروبيرتو فيرمينو في شباك أرسنال في 17 مباراة لعبها أمام المدفعجية.
وصنع المهاجم البرازيلي ثلاثة أهداف أخرى أمام أرسنال.
وعلى صعيد الدوري، وقع فيرمينو على هدفه السادس في الدوري بجانب ثلاث تمريرات حاسمة كأكثر اللاعبين تسجيلا مع الريدز في الدوري هذا الموسم.
سجل لأرسنال جابريل مارتينيلي وبوكايو ساكا، بينما وقع داروين نونيز على هدف ليفربول الأول.
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