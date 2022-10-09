عبد القادر: أردنا تعويض جماهير الأهلي عن مأساة الموسم الماضي

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 18:42

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - مران الأهلي الأخير في تونس قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

أبدى أحمد عبد القادر لاعب الأهلي سعادته بالفوز على الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد القادر في تصريحاته لقناة الأهلي: "أشكر الله واللاعبين على الأداء والنتيجة. نحن في كامل تركيزنا لمدة 3 أيام منذ وصولنا إلى تونس".

وأضاف "أردنا تعويض الجمهور عن مأساة الموسم الماضي، والقادم أفضل".

وعن عودة أكرم توفيق قال: "إنه يلعب على أعلى مستوى بعد عودته، لم نشعر بأنه كان مصابا. نتمنى أن يستمر في ذلك على مدار الموسم".

وعاد أكرم توفيق للمشاركة بصفة أساسية بعد غيابه بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا هاما على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.

وسجل محمد عبد المنعم هدف الفوز برأسية في الدقيقة 92.

وتقام مباراة العودة يوم السبت القادم 15 أكتوبر.

الأهلي أحمد عبد القادر الاتحاد المنستيري دوري أبطال إفريقيا
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