انتهت في الكونفدرالية - كالون (0) - (2) فيوتشر
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 18:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كالون السيراليوني أمام فيوتشر في ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.
تعرف على تشكيل فيوتشر من هنا
وتأهل فيوتشر إلى دور الـ 32 بعد الفوز على بول جينجا الأوغندي بمجموع المباراتين 1-0.
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ق 94 جووووول مصطفى البدري يسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة
ق 92 عمر كمال يهدر انفرادا بغرابة شديدة
ق 80 محمود مرعي بدلا من مروان محسن
شاهد هدف فيوتشر
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ق 48 جووووول فيوتشر يسجل الهدف الأول.. مهند لاشين يلعب الركلة الحرة ومروان محسن يسجل في الشباك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 21 استئناف اللعب من جديد
ق 19 توقف اللعب لإصابة أحد لاعبي كالون
ق 15 عرضية خطيرة ورأسية من علي زعزع ولكن فوق العارضة
بداية المباراة
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