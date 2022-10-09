انتهت في الكونفدرالية - كالون (0) - (2) فيوتشر

سيد عبد الحفيظ: الفوز أظهر شخصية الأهلي.. وننتظر الكثير من سافيو وحسين

هدف مروان ورائعة البدري.. فيوتشر يضع قدما في مجموعات الكونفدرالية بالفوز على كالون

تأثير لا يتوقف.. زيزو يساهم في أهداف الزمالك للمباراة الـ16 على التوالي

كولر: عبد المنعم أصابني أثناء الاحتفال.. ولا أملك الوقت لرؤية معالم القاهرة

طبيب الأهلي يكشف مستجدات تعافي بيرسي تاو وعمار حمدي

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