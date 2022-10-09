التشكيل – صلاح يقود الهجوم الناري لليفربول.. وعودة أوديجارد لأرسنال

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 16:33

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في أرسنال

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول الأساسي أمام أرسنال رفقة دييجو جوتا وداروين نونيز ولويس دياز.

وأعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال بعد قليل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ولم يختلف التشكيل عن تشكيل لقاء جلاسكو رينجرز في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، وهي المباراة التي انتهت بفوز الحمر 2-0.

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ويظهر داروين نوينز بجوار صلاح ودياز في هجوم ليفربول وخلفهم يلعب ديوجو جوتا.

فيما يجلس روبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.

ويواجه ليفربول منافسه أرسنال في ظل منافسة الأخير على القمة لأول مرة منذ سنوات.

12 في 13.. ماذا فعل صلاح أمام أرسنال من قبل

جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – كوستاس تسيمكاس أندي روبرتسون

الوسط: جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - ديوجو جوتا

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز

في المقابل يعود مارتن أوديجارد إلى تشكيل فريقه الأساسي.

ويلعب بوكايو ساكا على الجناح، خلف المهاجم جابرييل جيسوس.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

الحارس: آرون رامسديل

الدفاع: بين وايت – جابريال – ويليام ساليبا – تاكاهيرو توميساو

الوسط: جرانيت تشاكا – توماس بارتي – مارتن أوديجارد أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريال جيسوس – جابريال مارتينلي

ويتواجد ليفربول في المركز العاشر برصيد 10 نقاط جمعهم بعد خوض 7 مباريات.

فيما يحتل أرسنال الوصافة بشكل مؤقت برصيد 21 نقطة بعد 8 مباريات، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

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