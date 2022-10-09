12 في 13.. ماذا فعل صلاح أمام أرسنال من قبل

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 11:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد أرسنال

يدخل محمد صلاح نجم ليفربول تحديا جديدا حين يواجه أرسنال في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال في قمة الجولة العاشرة من المسابقة.

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وسنحت فرصة ملاقاة صلاح لأرسنال في 13 مباراة من قبل، مرة بقميص تشيلسي و12 مرة بألوان ليفربول.

وتمكن الدولي المصري من هز شباك الفريق اللندني بـ8 أهداف، فيما صنع 4.

أول مباراة للنجم المصري ضد المدفعجية شهدت أول أهدافه في الكرة الإنجليزية، حين كان يلعب في صفوف تشيلسي.

وحين عاد صلاح إلى الدوري الإنجليزي بعدها بسنوات أصبح أرسنال ضمن الضحايا المفضلين له.

ففي أول مباراة له بقميص ليفربول ضد أرسنال في موسم 2017-2018 سجل هدفا لا ينسى حين ركض بطول الملعب قبل أن يهز الشباك.

وفي مباراة الدور الثاني سجل هدفا بطريقته المعتادة.

صام صلاح عن التهديف في لقاء الدور الأول لموسم 2018-2019، قبل أن يهز الشباك مجددا في لقاء الدور الثاني.

في الموسم التالي أحرز ثنائية في مباراة أنفيلد ولم يسجل في لقاء ملعب الإمارات.

وشهد موسم 2020-2021 ملاقاة صلاح لأرسنال في 4 مباريات، 2 في الدوري وواحدة في كأس الدرع الخيرية وواحدة في كأس رابطة المحترفين.

سجل صلاح هدفا وحيدا في المباريات الـ4.

أما في مباراة الدور الأول من الموسم الماضي فقد أحرز صلاح هدفا.

ولم يسجل حين دخل كبديل في لقاء الدور الثاني الموسم الماضي.

بشكل عام، فاز صلاح على أرسنال في 8 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر 3 مباريات.

وتنطلق مباراة أرسنال وليفربول في الخامسة من مساء الأحد.

محمد صلاح ليفربول أرسنال
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