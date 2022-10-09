كلوب: صلاح لن يتغير أبدا.. وهذه لقطته الأفضل أمام رينجرز

يشعر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن رغبة نجمه محمد صلاح المتوحشة في التهديف لن تتغير مع مرور الوقت.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "صلاح يريد تسجيل الأهداف بالتأكيد بنسبة 100%. هذا لن يتغير أبدا".

وأكمل "لو اتصلت به خلال 20 عاما فسيكون الوضع نفسه، يبحث عن هز الشباك، هذا لا يمكن أن يتغير".

قائد منتخب مصر سجل 5 أهداف فقط وصنع 4 في أول 11 مباراة بمختلف المسابقات في الموسم الجديد.

وأوضح "نريد أن يكون الجميع أفضل نسخة لأنفسهم، لكن نحن جميعا بشر. في معظم الأحيان يحاول صلاح صناعة الخطورة ولكن المشكلة هي أنه إذا لم يسجل فلن يقدره أحد".

وأضاف "لقد دافع مو ضد جلاسكو رينجرز بشكل مميز، كانت أفضل لقطة في المباراة بالنسبة لي، حين دافع وفاز بالكرة من المنطقة العمياء للمنافس".

وتابع الألماني "قد لا تجد هذه اللقطة إذا شاهدت المباراة مرة أخرى، لكنه كان موقفا رائعا أظهر ما كان يمكننا القيام به في هذه المباراة".

وأتم "منذ تلك اللحظة، بدأنا لعب كرة قدم جيدة. دفاع فريق ليفربول بأعلى مستوياته يجعله قادرا على لعب مباراة مميزة، وهذا ما يتعين علينا القيام به".

وانتصر ليفربول على رينجرز بهدفين دون مقابل سجلهما ترينت ألكسندر أرنولد من ركلة حرة، وصلاح من ركلة جزاء.

المباراة كانت ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

ولم يحصد ليفربول سوى 10 نقاط من 7 مباريات، بينما يحتل أرسنال الوصافة مؤقتا برصيد 21 نقطة من 8 مباريات، ويسبقه سيتي برصيد 23 نقطة من 9 مباريات.

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