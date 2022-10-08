مصدر من كاف يوضح البروتوكول بعد عدم عقد مؤتمر لـ كولر قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 23:25

كتب : محمد عبد العظيم

مارسيل كولر وسيد عبد الحفيظ - الأهلي وطلائع الجيش - الصورة من حساب الأهلي الرسمي

لم يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الاتحاد المنستيري غدا الأحد على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.

وتم عقد المؤتمر الصحفي للاتحاد المنستيري بشكل طبيعي.

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وأوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي بروتوكول المؤتمرات الصحفية قبل المباريات لـFilGoal.com قائلا: "ليس بالضرورة إقامة مؤتمر صحفي قبل مباريات الدور التمهيدي من البطولات الإفريقية".

وأضاف "الأمر يعود لزيادة عدد المباريات في تلك الأدوار".

وواصل "المؤتمر الذي يقام عادة يكون بعد المباراة وبالتنسيق مع المراقب".

وكان الاتحاد المنستيري تأهل لهذا الدور بعد تخطي الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

أما الأهلي فتأهل بشكل مباشر إلى دور الـ32 بسبب التصنيف.

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء محمد الكواليني.

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