مؤتمر الاتحاد المنستيري: نريد تحقيق إيجابية أمام الأهلي قبل لقاء الإياب

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

داركو نوفيتش مدرب وفاق سطيف

يأمل داركو نوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري التونسي تحقيق نتيجة إيجابية ذهابا أمام الأهلي في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في الرابعة عصر غد الأحد بتوقيت القاهرة بالمركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.

وقال داركو نوفيتش خلال المؤتمر الصحفي حسبما جاء عبر موقع babnet التونسي: "مباراة تاريخية، سنحاول خوض لقاء جيد من خلال محاولة الوصول لشباك المنافس".

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وأضاف "نريد تحقيق نتيجة إيجابية تسمح لنا بخوض مباراة الإياب في مصر بأريحية معنوية".

فيما قال حسام تقا لاعب الفريق في المؤتمر الصحفي: "مباراة الأهلي لن تكون سهلة أمام منافس يتمتع بخبرة كبيرة في المنافسات القارية".

وشدد "الأولوية ستكون عدم استقبال أهداف في مباراة الغد واتباع خطة لعب ذكية للخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في القاهرة".

وأسفر الاجتماع الفني عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي الأحمر كاملا "قميص وشورت وجوارب"..

ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر.

فيما يرتدي فريق الاتحاد المنستيري الطاقم الأبيض كاملا "قميص وشورت وجوارب".

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الاتحاد المنستيري داركو نوفيتش
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