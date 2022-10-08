دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك أمام فلامبو.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 23:04

كتب : FilGoal

هدف أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام إليكت سبورت

يستعد الزمالك لمواجهة فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراتين في مصر بعد موافقة فلامبو بسبب عدم وجود ملاعب معتمدة من الاتحاد الإفريقي في بوروندي.

وتم الاتفاق على حضور 10 آلاف مشجع للمباراة مع منح فريق فلامبو 150 دعوة مجانية.

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وكان الزمالك قد تأهل لدور الـ 32 بعد الفوز على إليكت التشادي ذهابا وإيابا في الدور التمهيدي الأول.+

موعد المباراة والقنوات الناقلة

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تقام المباراة يوم الأحد 9 أكتوبر.

ويبدأ اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على استاد برج العرب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

الزمالك فلامبو موعد مباراة الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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