دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد المنستيري.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 23:01

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأخير في تونس قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

يستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وحدد الفريق التونسي 8000 متفرج لجماهيره مقابل 2000 لجماهير الأهلي.

وكان الاتحاد المنستيري تأهل لهذا الدور بعد تخطي الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

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أما الأهلي فتأهل بشكل مباشر إلى دور الـ32 بسبب التصنيف.

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 9 أكتوبر.

ويبدأ اللقاء في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء محمد الكواليني.

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