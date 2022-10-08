دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد المنستيري.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وحدد الفريق التونسي 8000 متفرج لجماهيره مقابل 2000 لجماهير الأهلي.

وكان الاتحاد المنستيري تأهل لهذا الدور بعد تخطي الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

أما الأهلي فتأهل بشكل مباشر إلى دور الـ32 بسبب التصنيف.

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 9 أكتوبر.

ويبدأ اللقاء في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء محمد الكواليني.