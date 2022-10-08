الاتحاد المنستيري يكشف عدد مقاعد الأهلي في مباراة أبطال إفريقيا

كشف أمير الحيزم الأمين العام لـ الاتحاد المنستيري التونسي عن عدد المقاعد المخصصة لجماهير الأهلي في مباراة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الاتحاد المنستيري الأحد المقبل في دور الـ32 من دور مجموعات المسابقة.

وقال الحيزم عبر أون تايم سبورت: "نحن جاهزون لخوض المباراة أمام الأهلي وحضرنا بشكل جيد، ومن يستغل الفرص هو من سيفوز بالمباراة".

وأضاف "عدد المقاعد؟ الملعب يسع 8000 شخصا وحددنا 200 مقعد لجماهير الأهلي".

وأردف "حذرنا الجماهير من ارتكاب أي أعمال شغب لتجنب غرامات الاتحاد الإفريقي لـ كرة القدم".

وكان الاتحاد المنستيري نشر بيانا أمس -الخميس- لمناشدة الجماهير بالتزام التعليمات، جاء كالآتي:

"تفاديا لأي عقوبة يمكن أن تؤثر على حظوظ فريقنا في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم نطلب من جماهيرنا الوفية الالتزام بالروح الرياضية، والابتعاد عن رمي المقذوفات واجتناب إشعال الشماريخ والتصدي لكل من يحاول المس من مصلحة الفريق و حرمانه من جماهيره في باقي المباريات. ملاحظة عقوبات الاتحاد الإفريقي صارمة جدا".

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وسيتم إذاعة المباراة عبر قناة الوطنية التونسية الأولى.

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة.

وكان الاتحاد المنستيري تأهل لهذا الدور بعد تخطي الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

أما الأهلي فتأهل بشكل مباشر إلى دور الـ32 بسبب التصنيف.