ذا أثليتك: ضربة جديدة.. عملية جراحية تبعد ميلو عن ليفربول لفترة طويلة

تلقى ليفربول ضربة جديدة بعد حاجة لاعب وسطه البرازيلي أرتور ميلو لعملية جراحية.

وبحسب ذا أثليتك، فإن ميلو سيجري عملية جراحية خلال عطلة الأسبوع الحالي.

ومن المتوقع أن يغيب لاعب الوسط البرازيلي لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وأعلن كلوب في وقت سابق غياب لاعبه عن مباراة رينجرز بسبب إصابة تعرض لها خلال التدريبات.

وتواجد ميلو في قائمة ليفربول خلال ثلاث مباريات، برايتون في الدوري الإنجليزي بجانب أياكس ونابولي في دوري أبطال أوروبا.

ولم يلعب ميلو إلا 13 دقيقة أمام نابولي في الجولة الأولى من دوري الأبطال.

صحيفة "سبورت" الكتالونية كشفت في وقت سابق أن ليفربول يرغب في إعادة ميلو إلى يوفنتوس خلال يناير المقبل.

وانتقل أرتور ميلو قادما من يوفنتوس الإيطالي إلى ليفربول على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وبحسب بيان يوفنتوس وقتها سيدفع ليفربول 37.5 مليون يورو، حال إتمام التعاقد بشكل نهائي.