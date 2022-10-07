محامي الشعباني: محادثة بين المدرب وكامل أبو علي حسمت الأمور

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 23:36

كتب : FilGoal

معين الشعباني - المصري - الصورة من حساب المصري

أوضح أنيس بن ميم محامي معين الشعباني المدير الفني السابق لـ المصري، حل أزمة إيقاف النادي البورسعيدي من القيد.

تعرض النادي المصري لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوقف القيد لمدة 3 فترات انتقالات. (طالع التفاصيل)

وقال أنيس بن ميم محامي معين الشعباني عبر أون تايم سبورتس 2: "صدر حكم بتاريخ 16 أغسطس من لجنة فض المنازعات بإلزام المصري بدفع 270 ألف دولار لـ معين الشعباني وهي قيمة متأخرات وشرط جزائي مدته شهرين".

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وأضاف "الحُكم كان نهائيا ولدى المصري مهلة 45 يوما لدفع قيمة الغرامة وهو ما لم يحدث، بالتالي تم إيقاف النادي عن القيد لمدة 3 فترات".

وأوضح "محادثة بين كامل أبو علي رئيس النادي مع الشعباني حسمت الأمور خلال دقائق، ووافق المدير الفني على تقليل المستحقات تقديرا لرئيس النادي".

وأتم "عندما يتم دفع المبلغ إلى فيفا سيتم رفع قرار الإيقاف عن المصري".

وتقرر معاقبة النادي المصري وتغريمه المبالغ الآتية لصالح الشعباني:

- 20 ألف دولار كراتب مستحق بالإضافة للفائدة 5% اعتبارًا من 1 مايو 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

- 80 ألف دولار كراتب مستحق بالإضافة للفائدة 5% من 1 يونيو 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

- يُمنع المصرى من تسجيل أي لاعبين جدد لمدة ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية سواء على المستوى الوطني أو الدولي حتى يتم دفع المبلغ المستحق.

- من حق المصرى الاستئناف على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس" خلال 21 يوما من تاريخ استلام أسباب القرار.

ويشابه ذلك الإيقاف حالة الإسماعيلي الذي أعلن مؤخرا عن رفع حظر القيد بعد سداد المبالغ المطلوبة.

فيما يختلف عن إيقاف الزمالك سابقا عن القيد، وإيقاف فاركو حاليا، فهي عقوبات إيقاف لا تنتهي إلا بنهاية المدة أو رد القرار من المحكمة الرياضية.

وضم المصري: عمرو طارق وعمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري.

أيضا ضم النادي البورسعيدي حسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي، والكاميروني فرانك إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني ومحمود جاد من إنبي.

معين الشعباني المصري
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