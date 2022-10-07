بسبب الشعباني.. منع المصري من قيد اللاعبين لـ 3 فترات

تعرض النادي المصري لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوقف القيد لمدة 3 فترات انتقالات.

يأتي ذلك بسبب مستحقات التونسي معين الشعباني المدير الفني السابق للفريق.

وتقرر معاقبة النادي المصري وتغريمه المبالغ الآتية لصالح الشعباني:

- 20 ألف دولار كراتب مستحق بالإضافة للفائدة 5% اعتبارًا من 1 مايو 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

- 80 ألف دولار كراتب مستحق بالإضافة للفائدة 5% من 1 يونيو 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

- يُمنع المصرى من تسجيل أي لاعبين جدد لمدة ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية سواء على المستوى الوطني أو الدولي حتى يتم دفع المبلغ المستحق.

- من حق المصرى الاستئناف على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس" خلال 21 يوما من تاريخ استلام أسباب القرار.

ويشابه ذلك الإيقاف حالة الإسماعيلي الذي أعلن مؤخرا عن رفع حظر القيد بعد سداد المبالغ المطلوبة.

فيما يختلف عن إيقاف الزمالك سابقا عن القيد، وإيقاف فاركو حاليا، فهي عقوبات إيقاف لا تنتهي إلا بنهاية المدة أو رد القرار من المحكمة الرياضية.