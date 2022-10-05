راديو كاتالونيا: سواريز سينتقل للدوري الأمريكي بعد كأس العالم

كشفت إذاعة راديو كاتالونيا عن اقتراب لويس سواريز لاعب ناسيونال الأوروجوياني من الانتقال لفريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي عقب نهاية كأس العالم.

وينتهي تعاقد سواريز مع ناسيونال بنهاية شهر نوفمبر المقبل قب مشاركته مع أوروجواي في كأس العالم 2022.

وفقا لراديو كاتالونيا فإن سواريز سينهي مشاركته مع أوروجواي في كأس العالم وسيتعاقد مع لوس أنجلوس جالاكسي.

وفي حالة اتمام التعاقد مع لوس أنجلوس فإن سواريز سيلعب مرة أخرى مع زميله السابق في برشلونة ريكي بويج الذي انم للفريق لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان مارتن سارثو مدير الإعلام في ناسيونال قد أكد في تصريحات لـ FilGoal.com على أن سواريز لن يمدد تعاقده مع الفريق وأن الاتفاق من البداية كان على اللعب حتى كأس العالم.

سواريز البالغ من العمر 35 عاما انضم لصفوف نادي ناسيونال خلال الصيف الجاري بعد نهاية تعاقده مع أتليتكو مدريد الإسباني.

ليعود سواريز إلى النادي الذي بدأ من خلاله مسيرته الكروية قبل 16 عاما.

وشارك نجم برشلونة وأتليتكو مدريد السابق مع ناسيونال في 11 مباراة خلال 6 أشهر لعب فيهم مع الفريق وخلالهم سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة.