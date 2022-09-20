ناسيونال لـ في الجول: لن نجدد تعاقد سواريز.. وهذه ترتيبات رحيله

لن يمدد نادي ناسيونال الأوروجوايائي تعاقد مهاجمه لويس سواريز عقب رحيله عن النادي استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022.

لويس سواريز النادي : ناسيونال ناسيونال

وتحدث مارتن سارثو مدير الإعلام في ناسيونال لـFilGoal.com قائلا: "ينتهي تعاقد سواريز مع النادي في شهر نوفمبر المقبل".

وأكمل "تم الاتفاق منذ البداية بحيث يكون العقد ساريًا حتى مغادرة سواريز للمشاركة مع منتخب أوروجواي في كأس العالم 2022".

وبسؤاله هل هناك نية لتجديد التعاقد بعد المونديال أجاب مدير الإعلام في ناسيونال "لن يتم تمديد العقد الحالي أو توقيع عقد جديد بين لويس سواريز ونادي ناسيونال بعد كأس العالم".

وأكمل مارتن سارثو حديثه كاشفا "قبل رحيل سواريز سنقيم حفل وداع له ومؤتمر صحفي".

وعن قرار سواريز بالاعتزال أو الاستمرار في الملاعب عقب كأس العالم قال: "القرار لدى سواريز، لكنني أظن أنه سينتقل إلى نادٍ جديد بعد كأس العالم".

وينتهي الموسم في أوروجواي في 30 أكتوبر المقبل قبل أقل من شهر من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

سواريز البالغ من العمر 35 عاما انضم لصفوف نادي ناسيونال خلال الصيف الجاري بعد نهاية تعاقده مع أتليتكو مدريد الإسباني.

ليعود سواريز إلى النادي الذي بدأ من خلاله مسيرته الكروية قبل 16 عاما.