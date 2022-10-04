السنغال تدرس طلب تنظيم أمم إفريقيا 2025

تدرس السنغال فكرة التقدم بملف لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 التي تم سحب شرف تنظيمها من غينيا.

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الأحد باب الترشح لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأفاد موقع سينيجو السنغالي أن وزارة الرياضة السنغالية تعد الملف في الوقت الحالي قبل عرضه على السلطات العليا في البلاد.

وأوضح التقرير أنه في حالة موافقة السلطات السنغالية على الملف ستتقدم به البلاد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

السنغال ستكون ثالث الدول التي أعلنت نيتها تنظيم المسابقة بعد المغرب والجزائر.

وكانت السنغال قد نظمت البطولة في عام 1992.

وأبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سلطات غينيا بسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من البلاد.

وأفاد كاف في بيان: "تعلن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة فتح باب الترشح لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2025".

واجتمع باتريس موتسيبي رئيس كاف بكل من الرئيس الانتقالي الغيني مامادي دومبويا ورئيس الوزراء ووزير الرياضة.

وأعلم موتسيبي السلطات الغينية بأن البلاد لن تتمكن من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، نظرا للتأخر الذي سيحدث في عملية تجهيز البنية التحتية.

ورغم أن دومبويا اعتبر تنظيم البطولة أولوية وطنية، إلا أن الأمور لم تسر وفق ما كان مخططا له.

من جهته، أعلن جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء السبت عن تقدم الجزائر بملف لاستضاة كأس أمم إفريقيا 2025.

جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة الشروق الجزائرية، حيث قال زفيزف إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منحه الضوء الأخضر لتقديم الملف.

وأضاف زفيزف في كلمة له بقاعة الأوبرا: "إن الجزائر تملك كل الإمكانيات التي تسمح لها باحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025".

وسبق للجزائر احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 1990، التي توج بها محاربو الصحراء.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لكأس أمم إفريقيا 2025، القرار كان عدم استمرار غينيا في ملف التنظيم لأن البنية التحتية ليست جاهزة لمستوى البطولة، رغم الجهود العظيمة المبذولة من السلطات".

وأضاف "تقرر فتح الباب مجددا لملفات تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2025".

وتولى دومبويا رئاسة غينيا بصورة مؤقتة في أكتوبر الماضي، بعد عزل الرئيس السابق ألفا كوندي.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية عناستعداد المغرب للتقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأقيمت النسخة الماضية في الكاميرون عام 2021، وتوج بها منتخب السنغال.

وتقام النسخة التالية على أراضي كوت ديفوار في يناير 2024.