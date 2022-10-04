السنغال تدرس طلب تنظيم أمم إفريقيا 2025

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 22:21

كتب : FilGoal

الجماهير خلال لقاء مصر أمام السنغال

تدرس السنغال فكرة التقدم بملف لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 التي تم سحب شرف تنظيمها من غينيا.

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الأحد باب الترشح لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأفاد موقع سينيجو السنغالي أن وزارة الرياضة السنغالية تعد الملف في الوقت الحالي قبل عرضه على السلطات العليا في البلاد.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - كاواساكي يرفض عرضا جديدا من الأهلي لضم مارسينيو.. واجتماع حاسم دوري الأبطال - بايرن يقسو على فيكتوريا بلزن بخماسية كوليبالي يتحدث عن مواجهة عدو مألوف.. ورغبة المشاركة أساسيا لياو: إظهار ميلان ثقته بي جعلني أنضج وأتطور

وأوضح التقرير أنه في حالة موافقة السلطات السنغالية على الملف ستتقدم به البلاد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

السنغال ستكون ثالث الدول التي أعلنت نيتها تنظيم المسابقة بعد المغرب والجزائر.

وكانت السنغال قد نظمت البطولة في عام 1992.

وأبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سلطات غينيا بسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من البلاد.

وأفاد كاف في بيان: "تعلن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة فتح باب الترشح لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2025".

واجتمع باتريس موتسيبي رئيس كاف بكل من الرئيس الانتقالي الغيني مامادي دومبويا ورئيس الوزراء ووزير الرياضة.

وأعلم موتسيبي السلطات الغينية بأن البلاد لن تتمكن من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، نظرا للتأخر الذي سيحدث في عملية تجهيز البنية التحتية.

ورغم أن دومبويا اعتبر تنظيم البطولة أولوية وطنية، إلا أن الأمور لم تسر وفق ما كان مخططا له.

من جهته، أعلن جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء السبت عن تقدم الجزائر بملف لاستضاة كأس أمم إفريقيا 2025.

جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة الشروق الجزائرية، حيث قال زفيزف إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منحه الضوء الأخضر لتقديم الملف.

وأضاف زفيزف في كلمة له بقاعة الأوبرا: "إن الجزائر تملك كل الإمكانيات التي تسمح لها باحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025".

وسبق للجزائر احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 1990، التي توج بها محاربو الصحراء.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لكأس أمم إفريقيا 2025، القرار كان عدم استمرار غينيا في ملف التنظيم لأن البنية التحتية ليست جاهزة لمستوى البطولة، رغم الجهود العظيمة المبذولة من السلطات".

وأضاف "تقرر فتح الباب مجددا لملفات تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2025".

وتولى دومبويا رئاسة غينيا بصورة مؤقتة في أكتوبر الماضي، بعد عزل الرئيس السابق ألفا كوندي.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية عناستعداد المغرب للتقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأقيمت النسخة الماضية في الكاميرون عام 2021، وتوج بها منتخب السنغال.

وتقام النسخة التالية على أراضي كوت ديفوار في يناير 2024.

السنغال أمم إفريقيا 2025
نرشح لكم
الزمالك يعلن موعد مباراتيه أمام فلامبو البوروندي في أبطال إفريقيا خبر في الجول - كاف يخطر الأهلي بإيقاف ربيعة عن مواجهتي الاتحاد المنستيري ثلث سعة الملعب.. الكشف عن عدد تذاكر لقاء الأهلي والاتحاد المنستيري في تونس مدرب فلامبو: لن نجعل الأمور سهلة أمام الزمالك الكونفدرالية - الكشف عن موعد وحكم مباراة بيراميدز وهلال الساحل القصة الكاملة لأزمة الهلال ومازيمبي.. النادي السوداني خُدع وواجه فريقا آخر الاتحاد المنستيري: قلة الخبرة تعوقنا أمام الأهلي.. ونتمنى ألا يمر سيكازوي بأي أزمة صحية كاف يفتح باب التقدم لاستضافة أمم إفريقيا 2025 بدلا من غينيا
أخر الأخبار
مؤتمر كلوب - عن مفاجأة رينجرز وتغيير تشكيل الفريق 6 ساعة | الكرة الأوروبية
أرنولد: بداية الموسم لم تكن جيدة لي.. ولكنني أفكر بإيجابية 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
عضو رابطة الأندية يكشف موعد قرعة الدوري.. وإمكانية إقامة المباريات أثناء كأس العالم 6 ساعة | الكرة المصرية
برشلونة يكشف تفاصيل إصابة كريستنسين.. وتقارير تكشف احتمالية غيابه عن الكلاسيكو 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: هالاند ليس مجرد مهاجم يهز الشباك فقط 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
محمود علاء يكشف عن اللحظة التي قرر فيها الرحيل عن الزمالك 6 ساعة | الكرة المصرية
طلائع الجيش: لم نرسل استغناء عمرو السيسي لـ الزمالك 7 ساعة | الكرة المصرية
إنزاجي: نحتاج لليلة رائعة من أجل بداية كل شيء 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 2 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار