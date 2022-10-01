تقرير: المغرب تستعد لطلب استضافة بطولة أمم إفريقيا 2025

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 23:22

كتب : FilGoal

حفل الختام كأس أمم إفريقيا

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية عن استعداد المغرب للتقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

يأتي ذلك بعدما تم سحب تنظيم البطولة من غينيا بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سلطات غينيا بسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من البلاد.

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واجتمع باتريس موتسيبي رئيس كاف بكل من الرئيس الانتقالي الغيني مامادي دومبويا ورئيس الوزراء ووزير الرياضة.

وأعلم موتسيبي السلطات الغينية بأن البلاد لن تتمكن من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، نظرا للتأخر الذي سيحدث في عملية تجهيز البنية التحتية.

جدير بالذكر أن منتخب المغرب كان من المفترض أن ينظم بطولة أمم إفريقيا 2019 قبل أن تذهب إلى الكاميرون ثم مصر.

وأقيمت النسخة الماضية في الكاميرون عام 2021، وتوج بها منتخب السنغال.

وتقام النسخة التالية على أراضي كوت ديفوار في يناير 2024.

المغرب كأس أمم إفريقيا
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