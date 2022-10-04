ومن غيره؟ هالاند يتوج بجائزة لاعب شهر سبتمبر في سيتي

كما كان متوقعا.. توج إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في شهر سبتمبر.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 17 هدفا في 11 مباراة فقط مع الفريق السماوي.

في السباق نحو الجائزة الثانية لهذا الموسم تفوق هالاند على كيفن دي بروين وفيل فودين.

وسجل هالاند 5 أهداف في 4 مباريات خلال شهر سبتمبر.

وكان إرلينج قد حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس حين تفوق على بروين وبرناردو سيلفا .

هالاند قاد مانشستر سيتي لبداية خالية من الهزائم في موسم 2022/23 بالدوري الإنجليزي.

يذكر أن المهاجم النرويجي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

وكان واضحا أن هالاند الوافد الجديد من بروسيا دورتموند هو أقوى المرشحين لحصد الجائزة، بعدما سجل 9 أهداف في 5 مباريات خلال أغسطس.

وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي، إذ سجل هدفين في أول ظهور له ضد وست هام يونايتد ثم هدف في شباك نيوكاسل يونايتد، قبل أن يسجل ثلاثيتين متتاليتين أمام كريستال بالاس ونوتنجهام فورست.

مؤخرا سجل هالاند 3 أهداف وصنع هدفين في فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بسداسية مقابل 3 أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)





























































وبذلك سجل ثلاثية على ملعب الاتحاد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري وهو ما لم يفعله أحد من قبل.

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إرلينج رفع رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 14 هدفا

هاري كين - توتنام - 7 أهداف

ألكسندر ميتروفيتش - فولام - 6 أهداف

روبرتو فيرمينو - ليفربول - 5 أهداف

جابريل جيسوس - أرسنال - 5 أهداف

فل فودين - مانشستر سيتي - 5 أهداف

إيفان توني - برينتفورد - 5 أهداف

ليوناردو تروسارد - برايتون - 5 أهداف

أليكسيس ماك أليستر - برايتون - 4 أهداف

رودريجو - ليدز يونايتد - 4 أهداف

ويلفرد زاها - كريستال بالاس - 4 أهداف

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