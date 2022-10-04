تليجراف: تين هاج يمنح رونالدو الضوء الأخضر للرحيل في الشتاء

أعطى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الضوء الأخضر لرحيل كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وفشلت محاولات النجم البرتغالي للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن تين هاج لن يعارض رحيل رونالدو خلال السوق الشتوية في يناير المقبل.

وأوضحت أن المدرب الهولندي أن المهاجم البرتغالي ليس ضروريا في فريقه، إذ يعتمد بشكل أكبر على وجود أنتوني إلى جانب ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال في المراكز الهجومية.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي.

وشاهد رونالدو من مقاعد البدلاء، خسارة يونايتد قبل أيام في دربي مدينة مانشستر أمام جاره مانشستر سيتي بستة أهداف مقابل ثلاثة.

ومنذ بداية الدوري الإنجليزي حقق مانشستر يونايتد 4 انتصارات مع تين هاج، وتلقى 3 هزائم.

وشارك رونالدو خلال الموسم الحالي مع يونايتد في 8 مباريات وسجل هدفا وحيدا بجميع المسابقات.