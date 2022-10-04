تليجراف: تين هاج يؤجل تجديد تعاقد نجوم يونايتد لبعد كأس العالم

قرر إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عدم تجديد تعاقد أي لاعب من فريقه خلال الفترة الجارية، والانتظار لما بعد كأس العالم.

وكشفت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن تين هاج يرغب في الانتظار لتقييم كل اللاعبين بشكل جيد قبل اتخاذ أي خطوات بشأن تجديد التعاقد.

ويرغب تين هاج في استغلال الوقت أثناء كأس العالم لتحديد من يسحق الاستمرار مع مانشستر يونايتد ومن سيرحل عن الفريق الأحمر.

وينتهي تعاقد 6 لاعبين من مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري وهم دافيد دي خيا وديوجو دالوت وماركوس راشفورد ولوك شاو وفريد وكريستيانو رونالدو.

ولا يرغب المدرب الهولندي في الإجبار على استمرار أحد اللاعبين مع فريقه دون رغبته في الموسم المقبل.

وخسر يونايتد قبل أيام في دربي مدينة مانشستر أمام جاره مانشستر سيتي بستة أهداف مقابل ثلاثة.

ومنذ بداية الدوري حقق مانشستر يونايتد 4 انتصارات مع تين هاج، وتلقى 3 هزائم.