فودين: لم نصل لمرحلة الانسجام التام مع هالاند

يعتقد فيل فودين نجم مانشستر سيتي أن فريقه سيصل لمرحلة أكبر من التفاهم مع إرلينج هالاند الذي تألق كثيرا في أول شهرين له مع السماوي.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 17 هدفا في 11 مباراة فقط مع الفريق السماوي.

وقال فودين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بالتأكيد اعتدنا أكثر على وجود إيرلينج داخل الفريق، إنه موهبة كبيرة وأنا أستمتع باللعب معه".

وأضاف الدولي الإنجليزي "إنه لاعب جديد ومازلنا نتعود على اللعب معه".

وتابع "التفكير فيما فعله بالفعل مع الفريق حتى الآن أمر مخيف، بالرغم إنه لم يستقر بعد، وهو مجرد لاعب جديد".

واستكمل حديثه عن المهاجم النرويجي "نظرته لكرة القدم رائعة، فهو يفعل الأشياء الصحيحة دائما".

وتحدث فودين عن مدربه بيب جوارديولا قائلا "لدي الكثير لأشكره عليه، أنا أستمتع بالعمل معه كل يوم".

وسجل فودين ثلاثة أهداف "هاتريك" لأول مرة في مسيرته، خلال فوز فريقه المثير على جاره مانشستر يونايتد 6-3، فيما تكفل هالاند بتسجيل الأهداف الثلاثة الاخرى، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

ثلاثية إرلينج هي الثالثة له على التوالي في ملعب الاتحاد في الدوري وهو ما لم يفعله أحد من قبل.

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ورفع هالاند رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

































































فيما واصل مانشستر سيتي زحفه نحو الصدارة وملاحقة أرسنال، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المدفعجية.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 12 نقطة في المركز السادس من سبع مباريات.

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