تقرير: إيفرتون رفض فرصة ضم هالاند مقابل 5 ملايين جنيه استرليني

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي

يبدو أن بعض الأشخاص في إدارة نادي إيفرتون عام 2018 يعضون أصابع الندم الآن بعد رفض فكرة التعاقد مع إيرلنج هالاند في ذلك الوقت.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع مانشستر سيتي هذا الموسم، إذ سجل 17 هدفا في 11 مباراة فقط مع الفريق السماوي.

وذكر مايك كيجان الصحفي بجريدة ديلي ميل أن نادي إيفرتون عُرض عليه إمكانية ضم هالاند من نادي مولده النرويجي قبل 4 أعوام مقابل 5 ملايين جنيه استرليني.

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وأضاف أن الصفقة لم تتم لأن النادي الإنجليزي اعتبر أن المبلغ كبير على لاعب سينضم إلى فريق الشباب بالنادي.

بعد رحلته مع مولده انتقل هالاند إلى سالزبورج النمساوي ومنه إلى بروسيا دورتموند، قبل الانضمام لمانشستر سيتي هذا الموسم.

وسجل هالاند 3 أهداف وصنع هدفين في فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بسداسية مقابل 3 أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

هالاند سجل ثلاثية على ملعب الاتحاد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري وهو ما لم يفعله أحد من قبل.

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النرويجي رفع رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 14 هدفا

هاري كين - توتنام - 7 أهداف

ألكسندر ميتروفيتش - فولام - 6 أهداف

روبرتو فيرمينو - ليفربول - 5 أهداف

جابريل جيسوس - أرسنال - 5 أهداف

فل فودين - مانشستر سيتي - 5 أهداف

إيفان توني - برينتفورد - 5 أهداف

ليوناردو تروسارد - برايتون - 5 أهداف

أليكسيس ماك أليستر - برايتون - 4 أهداف

رودريجو - ليدز يونايتد - 4 أهداف

ويلفرد زاها - كريستال بالاس - 4 أهداف

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي إيفرتون
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