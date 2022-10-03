إسلام سليماني يرد على اتهامات ضلوعه في رحيل بلايلي عن بريست

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 19:26

كتب : FilGoal

سيراليون - الجزائر - بلايلي - بلماضي

رد الجزائري إسلام سليماني مهاجم بريست الفرنسي على الاتهامات التي طالته حول تسببه في رحيل مواطنه يوسف بلايلي عن الفريق.

وأعلن نادي بريست منذ أيام فسخ تعاقده مع الجزائري. (طالع التفاصيل)

وقال سليماني في تصريحات لصحيفة لو تيليجرام الفرنسية: "لا أريد التعليق بشكل مطول على هذا الأمر، لأنها مسألة معقدة بالنسبة لي".

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وأضاف "تواجد بلايلي هنا في بريست رفقة هاريس بلقبلة، كان من بين أكثر الأمور التي حفزتني من أجل التعاقد مع هذا النادي".

وأكمل "لم أكن أتخيل أن يغادر بلايلي بعد أسابيع قليلة على انضمامي للفريق".

وذكرت تقارير جزائرية أن بلايلي يشعر بغضب شديد تجاه زميله الذي يشك بأنه كان سببا في تسريب خبر فك ارتباطه بالنادي الفرنسي قبل يومين من الإعلان الرسمي، فضلا عن قيام كل منهما بإلغاء متابعة حسابات زميله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر "على كل حال، هذه هي كرة القدم، لا يمكننا التنبؤ بما يمكن أن يحدث فيها".

ورد سليماني على اتهامه بأنه كان سببا في الخلافات بين بلايلي وميشيل دي زكريان مدرب بريست قائلا "لقد كنت أتمنى أن يبقى معنا، وشجعته على الاستمرار هنا، ولكن الأمور سارت عكس ما كان متوقعا".

واستمر سليماني "يوسف شخص ناضج ومسؤول عن نفسه، أما كلاعب فهو يتمتع بقدرات رائعة".

وواصل "على كل حال، أتمنى كل التوفيق ليوسف بلايلي، وأن يكون مرتاحا وسعيدا بالقرار الذي اتخذه".

وسجل سليماني أول أهدافه مع بريست في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي أمام أوكسير.

وتحدث ميشيل دي زكريان المدير الفني لفريق بريست الفرنسي عن رحيل يوسف بلايلي عن الفريق.

وقال ميشيل دي زكريان في مؤتمر صحفي قبل يومين: "رحيل يوسف يعطينا ببساطة حلولا أقل".

وأضاف "لم يُرد الاستمرار معنا".

وقال بريست في بيان: "تم الموافقة على إنهاء التعاقد مع يوسف بلايلي بناء على طلبه. اللاعب يشعر بالتعب لكونه بعيدا عن عائلته وكان من الصعب أن يواصل السير على هذا الطريق".

وأوضح " كل الأشياء التي قيلت في الأيام الأخيرة عن اللاعب تبقى أمورا خاصة لا تعنينا أو لا تحتاج إلى تضخيم".

وأشارت بعض التقارير إلى إتجاه بريست لفسخ التعاقد مع بلايلي بسبب سلوكيات اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وخاض بلايلي (30 عاما) 19 مباراة مع بريست منذ انتقاله في يناير الماضي سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

الموسم الجاري صنع بلايلي هدفين في 6 مباريات بالدوري الفرنسي.

بلايلي انضم لبريست في صفقة انتقال حرعقب فسخ تعاقده بالتراضي مع قطر القطري.

وكان نجم منتخب الجزائر قد فسخ تعاقده من طرف واحد مع نادي أهلي جدة السعودي بسبب مستحقاته المتأخرة ومازالت شكوى الطرفين منظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

إسلام سليماني يوسف بلايلي بريست
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