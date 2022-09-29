بريست الفرنسي يفسخ تعاقده مع يوسف بلايلي

فسخ بريست الفرنسي تعاقده مع الجزائري يوسف بلايلي.

يوسف بلايلي النادي : ستاد بريست 29 ستاد بريست 29

بلايلي كان يرتبط مع بريست بعقد يمتد حتى يونيو 2023.

وقال بريست في بيان: "تم الموافقة على إنهاء التعاقد مع يوسف بلايلي بناء على طلبه. اللاعب يشعر بالتعب لكونه بعيدا عن عائلته وكان من الصعب أن يواصل السير على هذا الطريق.".

وأوضح " كل الأشياء التي قيلت في الأيام الأخيرة عن اللاعب تبقى أمورا خاصة لا تعنينا أو لا تحتاج إلى تضخيم".

وأشارت بعض التقارير إلى إتجاه بريست لفسخ التعاقد مع بلايلي بسبب سلوكيات اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

صاحب الـ30 عاما شارك مع بريست خلال 13 مباراة وسجل 3 أهدف وصنه هدفين.

بلايلي انضم لبريست في صفقة انتقال حرعقب فسخ تعاقده بالتراضي مع قطر القطري.

وكان نجم منتخب الجزائر قد فسخ تعاقده من طرف واحد مع نادي أهلي جدة السعودي بسبب مستحقاته المتأخرة ومازالت شكوى الطرفين منظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".