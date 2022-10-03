جوارديولا يوضح الفارق بين ميسي وهالاند

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 13:50

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الفارق بين إيرلنج هالاند مهاجم فريقه وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان من وجهة نظره.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي

وحقق مانشستر سيتي الفوز على مانشستر يونايتد بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس الأحد.

وسجل هالاند ثلاثة أهداف في المباراة وصنع هدفين آخرين، مسجلا الهاتريك الثالث على التوالي في مباراة على أرضه كأول لاعب يحقق ذلك بتاريخ الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة
اسكواش - مصر تفقد صدارة تصنيف الرجال.. ونوران جوهر تستمر على قمة السيدات قرعة دوري أبطال أوروبا للسيدات – برشلونة مع بايرن.. وريال مدريد في مجموعة الموت مران الأهلي - تدريبات بدنية للاعبين.. والكشف عن موعد انتظام فخري جالتييه يدافع عن نفسه: لم أجبر لاعبيني على الإفطار في رمضان

وعن ذلك، قال بيب: "الفارق بين إيرلنج هالاند وليونيل ميسي؟ هالاند ربما يحتاج إلى جميع زملائه في الفريق الذين تعرفهم ولكن عندما يصل للمرمى يكون لا يصدق أما ميسي لديه القدرة ليفعل كل هذا بنفسه"

وسبق لجوارديولا أن قاد ميسي أثناء فترة تدريبه لبرشلونة من 2008 حتى 2012.

وسجل هالاند حتى الآن 14 هدفا خلال 8 مباريات خاضهم مع مانشستر سيتي منذ بداية الدوري الإنجليزي.

إيرلينج هالاند مانشستر سيتي بيب جوارديولا ليونيل ميسي
نرشح لكم
الشرطة تفرج من جديد عن لاعب الدوري الإنجليزي المتهم بالاغتصاب شيرار يوجه رسالة لصلاح وزملائه: تحلوا بالمسؤولية أسطورة ليفربول: سأكون حزينا للغاية إذا رحل فيرمينو.. أهداف صلاح وماني بسببه ذا أثليتك: نكونكو وقع عقدا مبدئيا مع تشيلسي موعد مباريات الإثنين 3 أكتوبر 2022.. ختام الجولة التاسعة بإنجلترا والأهلي والزمالك في إفريقيا لليد جوارديولا: هالاند سيغيب عن بعض المباريات برونو: الخسارة بسداسية لا يجب أن تحبطنا فينجر: أرسنال سيكون أقرب منافسي سيتي على لقب الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
مران الزمالك – جلسة بين فيريرا وشيكابالا.. واستمرار تأهيل عبد الله جمعة 19 دقيقة | الكرة المصرية
الشرطة تفرج من جديد عن لاعب الدوري الإنجليزي المتهم بالاغتصاب 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نجم يوفنتوس يعود بعد 9 أشهر من الغياب 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتحاد الطائرة يكشف لـ في الجول مصير مريم مصطفى ودعاء محمد.. والعقوبات المنتظرة 43 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر كرة يد بطولة إفريقيا - الأهلي (20)-(7) جي إس كيه 56 دقيقة | كرة يد
سيدات مصر يستضفن الأردن وديا.. وموعد المباراة ساعة | الكرة المصرية
تقرير: الاتحاد التونسي لا يفكر في إقالة المدرب ساعة | قطر 2022
بيان استنكار من وفاق سطيف لأعمال الشغل عقب مباراة شباب قسنطينة.. ومطالبة بتعويضات 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء 4 تقرير: صلاح الجديد؟ إبراهيم عادل على رادار ليفربول