جوارديولا يوضح الفارق بين ميسي وهالاند

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الفارق بين إيرلنج هالاند مهاجم فريقه وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان من وجهة نظره.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على مانشستر يونايتد بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس الأحد.

وسجل هالاند ثلاثة أهداف في المباراة وصنع هدفين آخرين، مسجلا الهاتريك الثالث على التوالي في مباراة على أرضه كأول لاعب يحقق ذلك بتاريخ الدوري الإنجليزي.

وعن ذلك، قال بيب: "الفارق بين إيرلنج هالاند وليونيل ميسي؟ هالاند ربما يحتاج إلى جميع زملائه في الفريق الذين تعرفهم ولكن عندما يصل للمرمى يكون لا يصدق أما ميسي لديه القدرة ليفعل كل هذا بنفسه"

وسبق لجوارديولا أن قاد ميسي أثناء فترة تدريبه لبرشلونة من 2008 حتى 2012.

وسجل هالاند حتى الآن 14 هدفا خلال 8 مباريات خاضهم مع مانشستر سيتي منذ بداية الدوري الإنجليزي.