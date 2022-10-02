كاف يفتح باب التقدم لاستضافة أمم إفريقيا 2025 بدلا من غينيا

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 23:59

كتب : FilGoal

حفل ختام أمم إفريقيا 2019 - الجزائر - السنغال

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الأحد باب الترشح لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تم سحب شرف تنظيمها من غينيا.

وأبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سلطات غينيا بسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من البلاد.

وأفاد كاف في بيان: "تعلن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة فتح باب الترشح لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2025".

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واجتمع باتريس موتسيبي رئيس كاف بكل من الرئيس الانتقالي الغيني مامادي دومبويا ورئيس الوزراء ووزير الرياضة.

وأعلم موتسيبي السلطات الغينية بأن البلاد لن تتمكن من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، نظرا للتأخر الذي سيحدث في عملية تجهيز البنية التحتية.

ورغم أن دومبويا اعتبر تنظيم البطولة أولوية وطنية، إلا أن الأمور لم تسر وفق ما كان مخططا له.

من جهته، أعلن جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساء السبت عن تقدم الجزائر بملف لاستضاة كأس أمم إفريقيا 2025.

جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة الشروق الجزائرية، حيث قال زفيزف إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منحه الضوء الأخضر لتقديم الملف.

وأضاف زفيزف في كلمة له بقاعة الأوبرا: "إن الجزائر تملك كل الإمكانيات التي تسمح لها باحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025".

وسبق للجزائر احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 1990، التي توج بها محاربو الصحراء.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لكأس أمم إفريقيا 2025، القرار كان عدم استمرار غينيا في ملف التنظيم لأن البنية التحتية ليست جاهزة لمستوى البطولة، رغم الجهود العظيمة المبذولة من السلطات".

وأضاف "تقرر فتح الباب مجددا لملفات تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2025".

وتولى دومبويا رئاسة غينيا بصورة مؤقتة في أكتوبر الماضي، بعد عزل الرئيس السابق ألفا كوندي.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية عناستعداد المغرب للتقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأقيمت النسخة الماضية في الكاميرون عام 2021، وتوج بها منتخب السنغال.

وتقام النسخة التالية على أراضي كوت ديفوار في يناير 2024.

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