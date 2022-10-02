جوارديولا: هالاند سيغيب عن بعض المباريات

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 23:27

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن لاعبه المتألق إيرلينج هالاند سيغيب عن بعض المباريات من أجل إراحته.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 17 هدفا في 11 مباراة فقط مع الفريق السماوي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هالاند سيأخذ استراحة من اللعب، ستكون هناك مباريات لن يلعبها".

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وأضاف "نحن محظوظون، في الموسم الماضي لم يتمكن من لعب العديد من المباريات على التوالي، لدينا جهاز طبي رائع وبفضلهم يمكنه اللعب الـ90 دقيقة كاملة".

وأكمل "فريقنا الطبي مهم للغاية، نحن نتمكن من إشراك اللاعبين باستمرار بسببهم".

ويستعد سيتي لخوض 12 مباراة خلال 40 يوما قبل توقف موسم الدوري الإنجليزي منتصف نوفمبر المقبل بسبب كأس العالم 2022.

وسجل هالاند 3 أهداف وصنع هدفين في فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بسداسية مقابل 3 أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.(طالع التفاصيل)

وعاد بيب للتحدث عن هالاند قائلا "قلتها عدة مرات وسأقولها مرة أخرى، ما يفعله إيرلينج فعله في النرويج والنمسا وألمانيا".

وواصل الإسباني "الجودة التي نملكها ساعدته على التسجيل، لكن لم أعلمه ما يفعله الآن".

وأكمل "لديه غرائز لا تصدق، إنها تأتي من والدته ووالده، لقد ولد بهذه الصفات".

هالاند سجل ثلاثية على ملعب الاتحاد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري وهو ما لم يفعله أحد من قبل.

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هالاند رفع رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 14 هدفا

هاري كين - توتنام - 7 أهداف

ألكسندر ميتروفيتش - فولام - 6 أهداف

روبرتو فيرمينو - ليفربول - 5 أهداف

جابريل جيسوس - أرسنال - 5 أهداف

فل فودين - مانشستر سيتي - 5 أهداف

إيفان توني - برينتفورد - 5 أهداف

ليوناردو تروسارد - برايتون - 5 أهداف

أليكسيس ماك أليستر - برايتون - 4 أهداف

رودريجو - ليدز يونايتد - 4 أهداف

ويلفرد زاها - كريستال بالاس - 4 أهداف

بيب جوارديولا إرلينج هالاند مانشستر سيتي
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