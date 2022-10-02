تين هاج يكشف طبيعة إصابة فاران

كشف الهولندي إريك تين هاج طبيعة إصابة مدافعه الفرنسي رافائيل فاران خلال دربي مانشستر.

وغادر رافائيل فاران المباراة مصابا مع الدقيقة 40 تاركا مكانه للسويدي فيكتور ليندلوف.

وخسر مانشستر يونايتد بستة أهداف مقابل ثلاثة أمام مانشستر سيتي في الدربي لتكون المرة الأولى التي يستقبل فيها هذا العدد من الأهداف خارج ملعبه منذ 26 عاما.

وقال تين هاج في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد بعد المباراة: "لا أعتقد أنه كان سيكمل المباراة لو كانت النتيجة أقرب".

وأضاف "أخرجته من المباراة لأنه عندما تكون متأخرا بأربعة أهداف فلا تود المخاطرة بالمزيد".

تين هاج: لم نكن شجعانا وتلقينا العقاب.. ولهذا لم يشارك رونالدو

وتابع "لكنني أعتقد أنها كبيرة كفاية لكي لا يكمل المباراة".

يذكر أن مانشستر يونايتد استقبل أربعة أهداف في الشوط الأول للمرة الرابعة في آخر ثلاثة مواسم.

وتلقت شباك مانشستر يونايتد ستة أهداف للمرة الثانية في تاريخ الدربي.