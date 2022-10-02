تين هاج: لم نكن شجعانا وتلقينا العقاب.. ولهذا لم يشارك رونالدو

شدد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد على أن فريقه ظهر بشكل غير منصبط وغابت عنه الشجاعة أمام سيتي، مشيرا إلى أنه قرر عدم إشراك رونالدو احتراما لتاريخه.

وخسر مانشستر يونايتد بستة أهداف مقابل ثلاثة أمام مانشستر سيتي في الدربي لتكون المرة الأولى التي يستقبل فيها هذا العدد من الأهداف خارج ملعبه منذ 26 عاما.

وقال تين هاج في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "الأمر بسيط للغاية، عندما لا تؤمن بنفسك في الملعب فلا يمكنك الفوز بالمباريات وهذا غير مقبول".

وأضاف "لم نكن منضبطين في اتباع القواعد، كانت مفاجأة بالنسبة لي. لم نكن في المقدمة ولا شجعانا على الكرة وكانت هناك مساحات كثيرة".

وتابع "الأمر لا علاقة له بسيتي، لم يكن الأداء جيدا من ناحيتنا، شعرت بذلك منذ الدقيقة الأولى. عدلنا بعض الأشياء بين الشوطين ورأينا فريقا مختلفا. سجلنا الأهداف وصنعنا المزيد".

وواصل "لا أستطيع التفكير في الإيجابيات في هذه اللحظات، خذلنا أنفسنا وجماهيرنا ونشعر بخيبة أمل كبيرة. في المباريات الماضية أظهرنا سلوكا جيدا وإيمانا وسببنا المشاكل للخصوم ولكننا كنا عكس ذلك اليوم، على اللاعبين أن يتقبلوا الانتقادات".

































































واستكمل "يعرف اللاعبون أنه يمكنهم تقديم أفضل من ذلك، إذا لم تقاتل فستواجه مشاكل ضد فريق مثل مانشستر سيتي".

واستطرد "الأمر مختلف تماما عن بريتفورد، هناك لم نركض بالشكل المطلوب وأردنا أن نفعل ذلك اليوم لكننا لم نتبع القواعد".

وأردف "سأظهر للفريق أنه كان من الممكن أن نكون المبادرين، أن نفوز بالكرة وتكون لنا القدم العليا. اتخذنا قرارات خاطئة، إنها مباراة واحدة وربما لت تأتي المشاكل ضد فرق أخرى ولكن أمام مانشستر سيتي هذا هو الوضع، أريد أن أغير تفكير الفريق. كان هناك رد فعل في الشوط الثاني وسجلنا ثلاثة أهداف".

وأتم عن سبب عدم إشراك رونالدو في المباراة "قررت ألا أدفع به احتراما لتاريخه".

يذكر أن مانشستر يونايتد استقبل أربعة أهداف في الشوط الأول للمرة الرابعة في آخر ثلاثة مواسم.

وتلقت شباك مانشستر يونايتد ستة أهداف للمرة الثانية في تاريخ الدربي.