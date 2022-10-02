هالاند ضِعف أقرب ملاحقيه.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 22-23

الأحد، 02 أكتوبر 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي

واصل هالاند تحطيم شباك المنافسين ليوقع على ثلاثية جديدة وهذه المرة أمام مانشستر يونايتد في الدربي.

هالاند سجل ثلاثية على ملعب الاتحاد للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري وهو ما لم يفعله أحد من قبل.

لن يقف أمامه أحد.. ماذا قدم هالاند في دربي مانشستر

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هالاند رفع رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 14 هدفا

هاري كين - توتنام - 7 أهداف

ألكسندر ميتروفيتش - فولام - 6 أهداف

روبرتو فيرمينو - ليفربول - 5 أهداف

جابريل جيسوس - أرسنال - 5 أهداف

فل فودين - مانشستر سيتي - 5 أهداف

إيفان توني - برينتفورد - 5 أهداف

ليوناردو تروسارد - برايتون - 5 أهداف

أليكسيس ماك أليستر - برايتون - 4 أهداف

رودريجو - ليدز يونايتد - 4 أهداف

ويلفرد زاها - كريستال بالاس - 4 أهداف

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إرلينج هالاند
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