حارس أرسنال عن النني: أحد ألطف الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 12:15

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

أشاد آرون رامسديل حارس مرمى أرسنال بمحمد النني زميله في الفريق واصفا إياه بأحد ألطف الأشخاص الذين قابلهم في حياته.

أرون رامسديل

النادي : أرسنال

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وتحدث رامسديل لقناة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "النني أحد ألطف الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي، لا يمتلك عظمة واحدة سيئة في جسده".

واستدرك مازحا "لكن ذوقه في اختيار الملابس مروع".

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وعاد رامسديل وقال: "لكن من النوع الذي تحتاج لتواجده في غرفة الملابس".

ويغيب النني عن أرسنال منذ نهاية شهر أغسطس الماضي بسبب الإصابة.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال آنذاك: "النني سيغيب لفترة".

ولم يكشف أرتيتا مدة غياب النني أو طبيعة إصابته.

وشارك النني في مباراة وحيدة خلال الموسم الجاري كانت ضد فولام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية كشفت عن تعرض النني لإصابة كبيرة خلال لقاء فولام ولكنه أكمل اللقاء وأن المؤشرات الأولية تشير لغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

النني أرسنال رامسديل
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