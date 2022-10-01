موندو ديبورتيفو: خطر فقدان ديمبيلي يجبر برشلونة على خطوة جديدة

السبت، 01 أكتوبر 2022 - 12:01

كتب : FilGoal

ديمبيلي - برشلونة

اتخذت إدارة برشلونة قرارا جديدا خوفا من فقدان عثمان ديمبيلي صانع ألعاب الفريق.

ويمتد عقد ديمبيلي مع برشلونة حتى صيف 2024.

ويرغب برشلونة بحسب "موندو ديبورتيفو" في حسم تجديد ديمبيلي بأسرع وقت ممكن وهذا الأمر هو الأولوية الكبرى للإدارة الرياضية في الأسابيع القادمة.

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وأوضحت الصحيفة أن برشلونة استشعر خطر فقدان ديمبيلي بداية من الصيف المقبل مقابل 25 مليون يورو فقط لخزينة النادي.

وشددت على أن المفاوضات لم تبدا لكن ديمبيلي عرف برغبة برشلونة و قريبا ستبدأ المفاوضات بشكل فعلي مع وكيله.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد أشارت إلى أن الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي بداية من الصيف القادم هو 50 مليون يورو، وأن اللاعب ووكيله سيحصلون على نصف القيمة.

وظهر ديمبيلي خلال انطلاقة الموسم الجاري مع برشلونة بشكل جيد بخلاف المواسم الماضية.

صاحب الـ25 عاما شارك خلال 8 مباريات وسجل هدفين وصنع 4 آخرين بجميع المسابقات.

برشلونة عثمان ديمبيلي
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