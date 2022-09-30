مؤتمر تين هاج: ماجواير يغيب عن الدربي.. لا نواجه هالاند وحده ولم أندم على اختيار يونايتد

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 15:33

كتب : FilGoal

تين هاج - مدرب مانشستر يونايتد

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد غياب مدافع الفريق مانشستر يونايتد عن الدربي أمام مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

ويحل يونايتد الأحد المقبل ضيفا على سيتي لملاقاته في ملعب الاتحاد في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "هاري ماجواير مصاب، أما بالنسبة لأنتوني مارسيال وماركوس راشفورد فمازالت هناك شكوك".

أخبار متعلقة
بيب وليلو.. قصة الأستاذ والتلميذ التي أنقذت جوارديولا مؤتمر أرتيتا: رحلة توتنام مع كونتي مثيرة للاهتمام.. وهذا موقف ثلاثي أرسنال جيسوس يتحدث عن أول دربي لندني وكرة قدم أرسنال المختلفة

وأوضح "مارسيال تدرب طوال الأسبوع، وراشفورد عاد كذلك ونحن سعداء بذلك".

ودافع تين هاج عن ماجواير وقال: "يجب أن أدربه وأدعمه، أدعمه لأنني أؤمن به وأرى إمكانياته، لقد لعب 50 مباراة تقريبا مع إنجلترا والمستقبل أمامه، ثم يتعلق الأمر به، نحن جميعا نؤمن به".

وعن فوزه بجائزة مدرب الشهر قال المدرب الهولندي: "ما حققناه جاء بعمل جماعي، هو يوضح أننا نسير في الطريق الصحيح ولكن مازال هناك طريقا للتحسن، هي إشارة لتواجدنا في الطريق الصحيح لكن علينا العمل بجهد أكبر".

أما عن الدربي فقال: "أتعامل مع الأمر من خلال النظر لأنفسنا، نحن مانشستر يونايتد ونريد الفوز في كل مباراة والهدف يوم الأحد ليس أي شيء آخر، علينا بذل قصارى جهدنا وبالطبع وضع خطة جيدة وعلينا تنفيذها".

وأضاف "لقد خضت الكثير من مباريات الدربي، أعرف من هم والمنافسة بيننا، أعرف أنها مباراة هامة في مانشستر، إنها مباراة مثيرة بالنسبة لي، وسنقوم بكل شيء للفوز".

وبسؤاله كيف سيتم إيقاف إرلينج هالاند مهاجم سيتي قال: "نحن لا نواجه هالاند وحده، نحن نواجه مانشستر سيتي ومقتنعون بقدراتنا، إن لعبنا كفريق سوف نهزم منافسنا، هذا هو ما نحتاج للإيمان به وأن نؤمن بهذا الأمر أكثر الأحد المقبل".

وعن قول بيب جوارديولا مدرب سيتي إن تين هاج كان يستحق أن يكون خليفته في الجزء الآخر من المدينة أجاب علق المدرب الهولندي "هذه مجاملة لطيفة، لكنني مقتنع بنسبة 100% باختياري لمانشستر يونايتد وكل شيء يتعلق بالأمر، ولا أندم للحظة على الأمر الآن".

ويحتل يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب بـ12 نقطة فيما يأتي سيتي ثانيا بـ17 نقطة ولكن خاض الأخير مباراة أكثر من منافسه.

مانشستر يونايتد تين هاج مانشستر سيتي
نرشح لكم
أستون فيلا يعلن غياب كمارا عن كأس العالم مؤتمر جوارديولا: الدربي لا يتعلق بحادثة روي كين وألفي هالاند.. ونحتاج لاستغلال ملعبنا مؤتمر كلوب: برايتون يملك مدربا شجاعا.. وهذا ما يهمني الآن بيب وليلو.. قصة الأستاذ والتلميذ التي أنقذت جوارديولا مؤتمر أرتيتا: رحلة توتنام مع كونتي مثيرة للاهتمام.. وهذا موقف ثلاثي أرسنال جيسوس يتحدث عن أول دربي لندني وكرة قدم أرسنال المختلفة حصد نجاح العودة المثيرة.. تين هاج مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي راشفورد لاعب شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي.. ولحظته المفضلة ليست هدفا
أخر الأخبار
كالتشيو ميركاتو: أرسنال يجدد رغبته في التعاقد مع لوكاتيلي 16 دقيقة | ميركاتو
اتحاد الطائرة لـ في الجول: استمعنا لـ مريم مصطفى ودعاء محمد.. وإجراءات قبل اتخاذ القرار 22 دقيقة | رياضات أخرى
الاتحاد التونسي يوضح سبب تأجيل الدوري: هلال الشابة "العائد" اعترض على الجدول 41 دقيقة | الوطن العربي
الداخلية يعلن عبر في الجول ضم كريستوفر جون 55 دقيقة | الكرة المصرية
مصطفى فتحي ينضم لمعسكر بيراميدز في دبي ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر تشافي: إصابة أراوخو الأكثر تأثيرا على الفريق.. وبوسكيتس سيقرر مستقبله نهاية الموسم ساعة | الدوري الإسباني
عمر جابر ينتظم في مران الزمالك ساعة | الكرة المصرية
الصفقة الـ19.. أسوان يتعاقد مع الهولندي باي كامارا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 2 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت 3 بمشاركة سافيو.. الأهلي يهزم أسوان وديا بهدفين 4 انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) (0) طلائع الجيش.. التعادل السلبي يحكم اللقاء