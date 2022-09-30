مؤتمر تين هاج: ماجواير يغيب عن الدربي.. لا نواجه هالاند وحده ولم أندم على اختيار يونايتد

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد غياب مدافع الفريق مانشستر يونايتد عن الدربي أمام مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

ويحل يونايتد الأحد المقبل ضيفا على سيتي لملاقاته في ملعب الاتحاد في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "هاري ماجواير مصاب، أما بالنسبة لأنتوني مارسيال وماركوس راشفورد فمازالت هناك شكوك".

وأوضح "مارسيال تدرب طوال الأسبوع، وراشفورد عاد كذلك ونحن سعداء بذلك".

ودافع تين هاج عن ماجواير وقال: "يجب أن أدربه وأدعمه، أدعمه لأنني أؤمن به وأرى إمكانياته، لقد لعب 50 مباراة تقريبا مع إنجلترا والمستقبل أمامه، ثم يتعلق الأمر به، نحن جميعا نؤمن به".

وعن فوزه بجائزة مدرب الشهر قال المدرب الهولندي: "ما حققناه جاء بعمل جماعي، هو يوضح أننا نسير في الطريق الصحيح ولكن مازال هناك طريقا للتحسن، هي إشارة لتواجدنا في الطريق الصحيح لكن علينا العمل بجهد أكبر".

أما عن الدربي فقال: "أتعامل مع الأمر من خلال النظر لأنفسنا، نحن مانشستر يونايتد ونريد الفوز في كل مباراة والهدف يوم الأحد ليس أي شيء آخر، علينا بذل قصارى جهدنا وبالطبع وضع خطة جيدة وعلينا تنفيذها".

وأضاف "لقد خضت الكثير من مباريات الدربي، أعرف من هم والمنافسة بيننا، أعرف أنها مباراة هامة في مانشستر، إنها مباراة مثيرة بالنسبة لي، وسنقوم بكل شيء للفوز".

وبسؤاله كيف سيتم إيقاف إرلينج هالاند مهاجم سيتي قال: "نحن لا نواجه هالاند وحده، نحن نواجه مانشستر سيتي ومقتنعون بقدراتنا، إن لعبنا كفريق سوف نهزم منافسنا، هذا هو ما نحتاج للإيمان به وأن نؤمن بهذا الأمر أكثر الأحد المقبل".

وعن قول بيب جوارديولا مدرب سيتي إن تين هاج كان يستحق أن يكون خليفته في الجزء الآخر من المدينة أجاب علق المدرب الهولندي "هذه مجاملة لطيفة، لكنني مقتنع بنسبة 100% باختياري لمانشستر يونايتد وكل شيء يتعلق بالأمر، ولا أندم للحظة على الأمر الآن".

ويحتل يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب بـ12 نقطة فيما يأتي سيتي ثانيا بـ17 نقطة ولكن خاض الأخير مباراة أكثر من منافسه.