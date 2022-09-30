حصد نجاح العودة المثيرة.. تين هاج مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

بداية متعثرة ولكنه حول كل ذلك إلى انتصارات متتالية.. إريك تين هاج مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي رسميا.

وتوج المدير الفني لمانشستر يونايتد بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته خلال الشهر الثاني له فقط في المسابقة.

وقاد المدرب الهولندي صاحب الـ52 عاما مانشستر يونايتد للفوز في مباراتيه اللذين خاضهما في شهر سبتمبر على ليستر سيتي وأرسنال.

ورغم البداية المتعثرة بالهزيمة في مباراتين، فقد فاز في أربع مباريات متتالية على ليفربول وساوثامبتون وليستر وأرسنال.

وتوج تين هاج بالجائزة بعد تفوقه على أنطونيو كونتي من توتنام، وجاري أونيل من ولفرهامبتون.

وأصبح تين هاج أول مدرب هولندي يفوز بالجائزة بعد رونالد كومان مع ساوثامبتون في يناير 2016.

كما أنه أول مدرب من مانشستر يونايتد يفوز بالجائزة منذ أولي جونار سولشاير في يناير 2019.

يذكر أن ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد توج كذلك بجائزة لاعب الشهر.